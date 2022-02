Novas ligações de rede de água são realizadas em Vila Ideal - Divulgação

Publicado 16/02/2022 13:11

Duque de Caxias - Com o empenho de levar água tratada às torneiras de quem ainda não possui esse bem essencial, a Águas do Rio está construindo redes de distribuição de água e novas ligações na comunidade Vila Ideal, localizada em Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense.



A comunidade está recebendo a implantação de mais de 4 km de rede de água, que estão sendo executadas pelas equipes do ‘Vem com a Gente’ (VCG), um programa da empresa para agilizar as melhorias nos sistemas de água e esgoto existentes. Ao todo, são 14 mil pessoas beneficiadas. As próximas fases do VCG incluem a padronização das ligações e a inclusão dos moradores de baixa renda na tarifa social, com o intuito de ampliar a oferta de água e oferecer mais dignidade aos moradores.



“Regularizar o abastecimento, além do bem-estar das pessoas, é um aliado no combate ao desperdício e na diminuição de perdas de água, pois o morador passa a ter controle do que consome e é uma oportunidade de praticar o consumo consciente. Pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença”, avalia Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada.



Dona Maria Iraci, moradora da comunidade Vila Ideal, comemora a chegada do momento tão aguardado por ela e por toda a vizinhança.

“Estou muito feliz, feliz mesmo! Não tem como viver sem água. A gente depende da água para tudo”, vibra.



Vale lembrar que, com o acesso regular à água tratada, é importante realizar o consumo consciente desse recurso como: tomar banhos curtos, usar a vassoura para limpar a calçada ao invés da mangueira de borracha, organizar a louça antes de lavá-la por completo e juntar algumas peças de roupas antes de lavar na máquina ou no tanque.