Duque de Caxias realizou mais de 11 mil mamografias em 2021

Publicado 16/02/2022 14:38

Duque de Caxias - O mês de fevereiro é lembrado pelo Dia Nacional da Mamografia. A data reforça a importância do exame para detectar alterações na mama e fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mamografia é uma radiografia do tecido mamário feito por um equipamento de alta resolução, capaz de identificar lesões nos estágios iniciais. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores as chances de cura. Com relação ao câncer de mama, os casos identificados no início garantem um índice de cura que pode chegar a 98%.



Pensando na saúde da mulher caxiense, a Prefeitura de Duque de Caxias mantém em funcionamento no município dois aparelhos de mamografia digital, de alta tecnologia, instalados nas unidades do CRAESM (Centro de Referência e Atenção à Saúde da Mulher), em Xerém, e no Centro de Imagens do Hospital Duque, localizado no Centro do município.

Os números de mamografias realizadas anualmente nas duas unidades da rede municipal, evidenciam a grande demanda e a importância deste serviço para as mulheres. Apenas na unidade do CRAESM de Xerém, mais de 8 mil mamografias foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2021. O Centro de Imagens do Hospital Duque, que começou a oferecer o serviço de mamografia no mês de outubro de 2021, fechou o ano com 3.100 exames realizados.



Para as mulheres que receberam o encaminhamento médico para a realização de mamografia, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o exame pode ser agendado presencialmente nas duas unidades. No CRAESM, localizado à Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém, o horário de agendamento de mamografia é de segunda a sexta-feira, das das 7h às 15h. No Centro de Imagens do Hospital Duque, que fica na Av. Dr. Manoel Lucas, Parque Senhor do Bonfim, o agendamento é feito de segunda a sexta-feira, das 07 às 22h. É obrigatório a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência.