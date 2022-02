Duque de Caxias se mobiliza para ajudar vítimas de Petrópolis - Divulgação

Publicado 16/02/2022 16:38 | Atualizado 16/02/2022 16:43

Prefeitura de Duque de Caxias está mobilizando equipes e órgãos da administração municipal, além de equipamentos e toda a estrutura de várias secretarias de governo para apoiar e ajudar a minimizar os impactos causados pelo temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, nesta terça-feira (15/02). Duque de Caxias - Aestá mobilizando equipes e órgãos da administração municipal, além de equipamentos e toda a estrutura de várias secretarias de governo para apoiar e ajudar a minimizar os impactos causados pelo temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, nesta terça-feira (15/02). O prefeito Washington Reis colocou equipes da administração municipal à disposição do município vizinho.

Já no começo desta quarta (16), o prefeito amanheceu em Petrópolis onde acompanhou o andamento dos trabalhos de resgate e busca por vítimas e sobreviventes nas regiões mais afetadas. Desde as primeiras horas da manhã, agentes da Defesa Civil e 150 voluntários do Processo Apell trabalham no resgate de moradores, com rádios amadores, jipeiros, em abrigos temporários e com o serviço de capelania pós desastres. Os voluntários são orientados pelo superintendente de Defesa Civil de Duque de Caxias, André Xavier. O órgão atua ainda na Escola Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, transformada em ponto de apoio e de recebimento de doações.

A Prefeitura de Duque de Caxias também está disponibilizando pontos de arrecadação de donativos para os desalojados e desabrigados no município. Quem quiser colaborar deve procurar a ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos), que montou um posto em sua sede, na Rodovia Washington Luís, saída 114, ao lado da Reduc. Entre os itens necessários estão material de higiene pessoal, de limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores, água potável e roupas. A Prefeitura de Duque de Caxias também está disponibilizando pontos depara os desalojados e desabrigados no município. Quem quiser colaborar deve procurar a ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos), que montou um posto em sua sede, na Rodovia Washington Luís, saída 114, ao lado da Reduc. Entre os itens necessários estão material de higiene pessoal, de limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores, água potável e roupas.

Outros pontos de doação

O projeto social Brasil Sem Alergia, em parceria com a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, está recebendo alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal e roupas para as vítimas de Petrópolis. As doações podem ser feitas nas unidades do Brasil Sem Alergia: 1- Duque de Caxias - Rua Conde de Porto Alegre, 155, bairro 25 de Agosto. 2- Nova Iguaçu - Rua Iracema Soares Junqueira, 224. 3- Xerém - Praça da Mantiqueira, sem número. 4- Realengo - Av. Santa Cruz, 1896.

O Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias também está recebendo donativos para serem entregues às vítimas de Petrópolis.