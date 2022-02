Caxias Shopping com promoção de Natal - Divulgação

Publicado 17/02/2022 14:00

Duque de Caxias - Neste sábado, dia 19, o Caxias Shopping recebe o projeto “Ponto de Leitura”, do Sesc Rio. A ação, que faz parte do calendário de eventos fixos do empreendimento desde 2019, conta com edições mensais gratuitas, sempre no terceiro sábado do mês, das 13h às 16h. O “Ponto de Leitura” oferece uma extensão da Biblioteca/Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos para que os clientes possam desfrutar de um local agradável e aconchegante de estímulo à leitura.

Nesta edição, o evento terá como atração a intervenção poética Entregador de Palavras. Das 15h às 16h, o entregador irá abordar clientes nos corredores do shopping e, a partir da escolha de uma palavra, desenvolverá uma poesia para reflexão e alegria.

O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação aberta para todas as idades.

SERVIÇO:

Ponto de Leitura Sesc Rio no Caxias Shopping

Data: 19 de fevereiro (sábado)

Horário: das 13h às 16h

Intervenção Poética: das 15h às 16h

Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias. RJ.