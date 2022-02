Águas do Rio recebe doações para vítimas de Petrópolis - Divulgação

Publicado 17/02/2022 13:25

Duque de Caxias - A Águas do Rio retomou a campanha ‘Fluxo do Bem’ para arrecadar donativos para as vítimas da tragédia que assolou Petrópolis, na última terça-feira (15). A concessionária está recebendo produtos de higiene pessoal e de limpeza, garrafas de água mineral, alimentos não perecíveis, roupas e calçados em condições de uso imediato. As doações podem ser entregues nas lojas de atendimento espalhadas pelas nove cidades atendidas pela concessionária, como em Duque de Caxias (Av. Dr. Manoel Teles, 237).



A ação acontece em parceria com a Prolagos e a Inter TV. A Águas do Rio já enviou uma carreta com água mineral para o município.

“É de uma urgência nos unirmos em solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas pelas chuvas intensas e nos mobilizarmos para ajudar com itens básicos e essenciais. Nossas lojas serão suportes para arrecadação de doações e nos manteremos dando todo o apoio necessário neste momento tão complicado”, avalia Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.

Firjan já mobilizou mais de R$ 1,1 milhão

A Firjan iniciou nas primeiras horas de quarta-feira (16/2) a campanha ‘Firjan SESI Solidariedade - SOS Petrópolis’ para atender à população e às empresas vítimas da catástrofe decorrente da forte chuva, que atingiu o município da Região Serrana. Em menos de oito horas, a federação obteve a sinalização de doação de, pelo menos, R$ 1,1 milhão em recursos financeiros, além da confirmação da participação de 15 empresas, de portes e segmentos variados, para doação de diversos itens.