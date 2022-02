Vacinação infantil contra Covid-19 - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 17/02/2022 18:53

Duque de Caxias - Com o objetivo de incentivar a vacinação de todas as crianças na faixa etária de 05 a 11 anos, além de reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas, a Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, segue com a programação de mutirão de Vacinação Infantil nas escolas. O mutirão de vacinação infantil nas escolas da rede municipal acontece nesta sexta-feira (18), e na terça-feira (22), das 13h às 16h. Nas duas ações, que contam com o esforço conjunto dos profissionais da saúde e da educação, todas as crianças, alunos ou não, com idade de 05 a 11 anos, poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.



Vacinação Infantil nas unidades de saúde

Em função da realização do Mutirão de Vacinação Infantil, a Secretaria Municipal de Saúde informa que este serviço não estará disponível nas seis Unidades Pré Hospitalares (UPH) nesta sexta-feira (18). A vacinação das crianças de 05 a 11 anos, acontecerá nas 16 escolas que participam do mutirão e nas seguintes unidades de saúde, das 13h às 16h: Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e Hospital Municipal Duque.



Veja a lista das escolas, divididas por distritos, que participam do Mutirão de Vacinação Infantil, nesta sexta-feira, 18/02, das 13h às 16h:



PRIMEIRO DISTRITO:



* E. M. Wilson de Oliveira Simões

Endereço: Rua Prefeito Braulino Matos Reis, n. 1.410 – Bairro Copacabana



* E. M. José Medeiros Cabral

Endereço: Rua Avaré, Lt 12/Qd 112 – Bairro Jardim Gramacho



* E. M. Laurentina Cardoso Duarte

Endereço: Rua Alberto de Oliveira, Lt 8/Qd 17 – Bairro Parque Beira Mar





SEGUNDO DISTRITO:



* E. M. CIEP 220 Yolanda Borges

Endereço: Av. Feliciano de Castilho, s/nº – Bairro Chácara Rio Petrópolis



* E. M. CIEP 328 Marie Curie

Endereço: Rua Sergipe, s/nº – Chácara Ar Campo

* E. M. Paulo Roberto de Moraes Loureiro

Endereço: Av. Presidente Kennedy, s/nº – Bairro São Bento



* E. M. Albert Sabin

Endereço: Rua Almirante Custódio de Melo, Lt 01 – Bairro Cangulo



* E. M. Maria Clara Machado

Endereço: Av. Gomes Freire, 420 – Bairro Pantanal



* E. M. Marcílio Dias

Endereço: Rua C, s/nº - Parque Independência – Bairro Saracuruna



* E. M. Bairro Califórnia

Endereço: Rua Telcarin, s/nº – Bairro Pilar



* E. M. Bom Retiro

Endereço: Praça Felipe de Oliveira, s/nº – Bairro Parque Bom Retiro





TERCEIRO DISTRITO:



* E. M. Profª Dalva Borges da Cunha

Endereço: Av. Automóvel Clube, Km 53 – Bairro Taquara



* E. M. Capitão Fuzileiro Naval Eduardo Gomes de Oliveira

Endereço: Rua da Lapa, Lts 13/14 – Bairro Parada Morabi



* E. M. Francisco Barbosa Leite

Endereço: Rua Dois, s/nº - Conjunto Imbariê III – Bairro Imbariê



* CIEP 227 – Procópio Ferreira

Endereço: Av. A, s/nº – Bairro Nova Campinas





QUARTO DISTRITO:



* E. M. Embaixador Oswaldo Aranha

Endereço: Rua João Aires, Lt. 09/Qd 06 – Bairro Xerém