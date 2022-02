Duque de Caxias entrega aparelhos auditivos - Divulgação

Duque de Caxias entrega aparelhos auditivos Divulgação

Publicado 18/02/2022 15:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste sábado, 19, às 9 horas, no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, mais um mutirão para entrega de 400 aparelhos auditivos a pacientes atendidos na unidade especializada em audiologia do município.

O programa municipal, que promove a entrega de aparelhos gratuitamente para pacientes com deficiência auditiva, teve início na primeira gestão do prefeito Washington Reis, sendo retomado em agosto de 2018, com a inauguração do Centro de Saúde Auditiva, ao lado do Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo.

Nesses mais de três anos de funcionamento, as milhares de pessoas, vindas de todo o estado do Rio de Janeiro, que buscam atendimento no Centro de Saúde Auditiva, têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito. O local conta com dezenas de profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.

O atendimento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda é realizado de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar (anexo) do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, n. 3.200, em Duque de Caxias.