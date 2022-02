Prefeito Washington Reis participa de entrega de aparelhos auditivos - Divulgação

Publicado 21/02/2022 13:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou mais um mutirão e entregou 400 aparelhos auditivos a pacientes do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. A cerimônia emocionou quem participou do ato. Uma delas foi a vendedora Mabel Rodrigues Monteiro, de 66 anos, que revelou a importância do empenho do poder público em cuidar da saúde auditiva do povo.

“É tão bom ouvir. Agora, vou poder trabalhar com mais tranquilidade. Trabalho em uma barraquinha, há 36 anos, na Vila Operária, vendendo verduras. Na rua é preciso ficar muito atenta, inclusive em função da violência. Estou muito feliz porque vou receber meu aparelho”, disse a ambulante.



Segundo a diretora do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, Niura Maria Oliveira Antunes, este mutirão é um marco histórico.

“Neste momento de pandemia todos nós estamos enfrentando dificuldades e as pessoas com deficiência auditiva também. Muitas estão perdendo seus empregos porque não conseguem ouvir. O centro tem uma demanda muito grande de trabalhadores que nos procuram porque foram demitidos em decorrência da perda auditiva, como garçons, caixas de supermercado, entre outros,” explicou.



Já o autônomo Cláudio Máximo Moreira da Silva, de 48 anos, contou que desde os oito anos de idade começou a ter perda auditiva.

“Quando eu era criança fui operado e o médico disse que ficaria bom, mas piorou. Sou completamente surdo do ouvido esquerdo e estou quase ficando também do ouvido direito. Graças a Deus que minha prima me disse que havia uma unidade que cuidava da gente, aqui em Duque de Caxias. Fiz todos os exames no Centro de Audiologia e agora estou recebendo meu aparelho. O atendimento é muito bom”, afirmou o morador do bairro Parque Lafaiete.



Durante o mutirão, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, reafirmou seu compromisso em cuidar da saúde da população. Desde que foi inaugurado, em 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já realizou 246.866 procedimentos e entregou 18.482 próteses aos pacientes. Todo o atendimento oferecido é gratuito e o local conta com dezenas de profissionais, entre eles, fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.