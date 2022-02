Duque de Caxias está construindo escola bilíngue no Parque das Missões - Divulgação

Publicado 22/02/2022 19:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, deu início às obras de construção de uma nova escola municipal para a comunidade Parque das Missões, no primeiro distrito. A nova unidade será bilíngue e contará com dois pavimentos a fim de atender em torno de 2.500 alunos. A escola terá um programa especial para lecionar um segundo idioma de forma integrada.



Ainda de acordo com a administração municipal, a unidade educacional terá 15 salas de aula, sala de professores, auditório com 120 lugares, refeitório, salas multiuso, de leitura, informática e setor administrativo, além de quadra esportiva. Os banheiros terão acessibilidade para pessoas com deficiência.



Para a moradora do Parque das Missões, Carina Mendonça da Silva, de 69 anos, a construção da nova escola beneficiará as crianças da localidade.

“A escola vai ajudar muito as nossas crianças. O projeto é muito bom. Estou feliz com esta conquista para o nosso bairro”, contou a moradora.



Segundo a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, o equipamento público servirá para atender às crianças e adolescentes.

“A construção dessa escola demonstra o compromisso que o prefeito tem com os jovens”, complementou.



Em sua fala, o prefeito Washington Reis saudou a todas as autoridades presentes e os moradores do Parque das Missões.

“Temos um olhar muito especial para a região. São mais de cinco mil metros quadrados de construção de uma escola linda. Vai ter um auditório onde nossas crianças e adolescentes poderão realizar atividades diversificadas. Ressalto ainda que será uma escola bilíngue para o filho do trabalhador chegar amanhã no mercado de trabalho e fazer a diferença. Temos que investir nas crianças porque elas são o futuro do nosso Brasil”, declarou o prefeito.