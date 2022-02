Nova escola no bairro do Jardim Leal - Divulgação

Publicado 22/02/2022 10:24

Duque de Caxias - O bairro Jardim Leal, no primeiro distrito de Duque de Caxias, vai ganhar uma nova escola municipal que poderá atender a até 2.500 alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. O anúncio será feito nesta terça-feira, 22, às 19h, pelo prefeito Washington Reis, que vai se reunir com os moradores da região na Praça do Amajal.

Do mesmo modelo da escola que será construída no Parque das Missões, também no primeiro distrito, a nova unidade terá dois pavimentos, 15 salas de aula, sala de professores, auditório com 120 lugares, refeitório, salas multiuso, de leitura, informática e setor administrativo, além de quadra poliesportiva. Os banheiros terão acessibilidade para pessoas com deficiência.

O encontro vai contar com a presença dos secretários de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, e de Educação, Roseli Duarte, entre outras autoridades.