Projeto Aqui Tem Esporte será inaugurado no bairro de Parada AngélicaDivulgação

Publicado 22/02/2022 17:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura nesta quinta-feira, 24, mais um polo do projeto Aqui tem Esporte no terceiro distrito. Desta vez, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vai beneficiar moradores de Parada Angélica com diversas atividades esportivas e recreativas gratuitas. Implantado em 2017, o projeto atente hoje a mais de 20 mil pessoas a partir dos sete anos, além da terceira idade. A inauguração será às 8h, com a presença do prefeito Washington Reis. O novo polo fica na Rua Sandi, nº 10.

O polo de Parada Angélica vai funcionar de segunda a sexta-feira com atividades pela manhã e a tarde. Os moradores inscritos poderão participar de aulas de Natação infantil, Ginástica, Circuito funcional, GAP, Ritmos, Dance mix, Zumba, Jazz funk, Dança de salão, Karatê, Kickboxing, TKD, Balé e Hidroginástica. No último dia 12, foi inaugurado o polo de Saracuruna que já está atendendo a cerca de duas mil pessoas.

Quem tiver interesse em participar das aulas gratuitas deve procurar um dos polos da SMEL que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.