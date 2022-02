Prefeitura de Caxias limpa ruas afetadas pelas chuvas - Divulgação

Publicado 22/02/2022 17:04 | Atualizado 22/02/2022 17:04

Duque de Caxias - A Superintendência de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está realizando a limpeza de vias afetadas pelas chuvas em bairros do primeiro distrito. Nesta terça-feira, 22, equipes atuaram no bairro Laguna e Dourados, onde diversas ruas ficaram alagadas e com lama por causa da chuva da noite de segunda-feira. Esta semana as equipes de limpeza vão atuar em ruas do Centro da cidade e no bairro Engenho do Porto. Além da lavagem das ruas as equipes recolheram muito lixo e entulho.

De acordo com a previsão do tempo, pode chover forte ainda nesta tarde na cidade da Baixada Fluminense. A Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.