Caxias amplia sistema de radiologia digital no município

Publicado 23/02/2022 11:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando o serviço de Radiologia Digital (DR) nas unidades da rede pública de saúde municipal. Enquanto a radiografia computadorizada apresenta seu resultado em uma chapa, a radiografia digital se mostra como uma das novas tecnologias a serviço da radiologia, resultando em uma imagem digital imediata para diagnóstico.



Através do sistema DR, a imagem captada pelo Raio X é enviada imediatamente para a tela do computador ou notebook, disponibilizando a sua visualização em apenas 3 a 5 segundos após a realização do exame. Com a ampliação do novo sistema, Duque de Caxias poderá, em breve, aposentar o uso de produtos químicos aplicados para a revelação das chapas.

“Sem sombra de dúvidas a radiologia digital é mais uma evolução na saúde do município de Duque de Caxias, deixando para trás o processo em que todos os exames eram emitidos em chapas e precisavam ser encaminhados fisicamente até um radiologista. Ao levar essa tecnologia para mais unidades da rede municipal vamos reduzir a quantidade de exposição radioativa do paciente, além de ganhar rapidez na emissão de Raio X e nos resultados, agilizando todo o atendimento”, destaca Dr. Daniel Puertas, secretário municipal de Saúde.



O novo sistema vai proporcionar o acesso imediato às imagens do Raio X e mais rapidez na avaliação dos pacientes. Além disso, a radiologia digital utiliza um equipamento menor e com melhor mobilidade e o receptor de imagem pode ser movimentado de acordo com a necessidade de cada exame.



