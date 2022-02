Escolas estão sendo construídas em Duque de Caxias - Divulgação

Escolas estão sendo construídas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/02/2022 09:39

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, mais de 10 mil estudantes da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental serão atendidos em breve em seis novas escolas padrão que serão construídas nos quatro distritos. As obras das duas primeiras unidades, localizadas na comunidade Parque das Missões e no bairro Jardim Leal, anunciadas pelo prefeito Washington Reis, já começaram.

Nesta quinta-feira, 24, o Chefe do Executivo vai se reunir com moradores do Cangulo, no segundo distrito, para anunciar o início das obras da nova escola que será construída na Avenida Branca Dias com a Rua Projetada. Além disso, outras três unidades educacionais serão construídas em Imbariê, na Rua Almirante Cochrane; no Parque Paulista, na Rua 31 de Março; e, em Xerém, na Rua Carlos Mateus.

As novas escolas municipais terão dois pavimentos, 15 salas de aula, sala de professores, auditório com 120 lugares, refeitório, salas multiuso, sala de leitura, de informática e setor administrativo, quadra poliesportiva e outras dependências que proporcionarão melhores condições de ensino e de aprendizado. Os banheiros terão acessibilidade para pessoas com deficiência.