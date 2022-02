Mutirão de doação de sangue no Hospital Moacyr do Carmo - Divulgação

Publicado 24/02/2022 11:12

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo realizou mais um mutirão para doação de sangue, em parceria com o Hemorio. A resposta a ação de coleta de sangue foi mais uma vez positiva, com a presença de 125 doadores, resultando em 92 bolsas de sangue coletadas. O mutirão contou com a solidariedade dos moradores do município e também dos profissionais de saúde e trabalhadores das unidades de saúde de Duque de Caxias. O próximo mutirão vai ocorrer no dia 22 de março, das 10h às 15h, na própria unidade.



Onde doar?

Quem tiver interesse em participar pode doar sangue diretamente no Hemorio, que funciona todos os dias do ano, inclusive aos finais de semana, das 7h às 18h. Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio ou ligar para o Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, por meio do número 0800 282 0708. O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 08, Centro do Rio.