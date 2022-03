Brasil tem 71,78% da população vacinada com duas doses ou aplicação única - Divulgação

Publicado 02/03/2022 11:36 | Atualizado 02/03/2022 11:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta quarta-feira (02/03), com a vacinação infantil para crianças com idade de 05 a 11 anos, adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis pelas crianças sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS.

A vacinação infantil acontece, de quarta (02/03) a sexta-feira (04/03), das 13h às 16h, com atendimento para pedestres, nas seguintes unidades:

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Campos Elíseos

- UPH Pilar



Adolescentes a partir de 12 anos e adultos

Duque de Caxias também segue durante a semana com a aplicação de todas as doses da vacina contra a Covid-19, nas seguintes unidades, das 8h às 12h: Hospital Municipal Duque - Centro Municipal de Saúde (CMSDC) - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. As unidades da rede de Atenção Básica também disponibilizam as três doses da vacina, das 8h às 12h. (Veja a lista dessas unidades acessando o link no final da matéria).

Para a vacinação é obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém . As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



A vacinação contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos também acontece nas unidades da rede de Atenção Básica do município.