Publicado 04/03/2022 10:26

Duque de Caxias - “A gente passava de dois a quatro dias sem cair uma gota d’água na torneira. Era muito difícil, principalmente para quem tem filho pequeno, como eu. Agora, graças a Deus, temos água chegando nas torneiras”, conta o morador do bairro Dr. Laureano, José Carlos. Com criança em casa, ter água tratada e com regularidade é essencial.



Ele é um dos 23 mil caxienses que foram beneficiados com as ações de ampliação e interligação de redes realizadas pela Águas do Rio. Além disso, José Carlos também é colaborador da concessionária. “Eu vejo no dia a dia a melhoria do serviço de água na minha cidade. E fico mais feliz ainda por ser funcionário da empresa e poder participar dessa história”, acrescenta.

Em pouco mais de 100 dias de operações, a Águas do Rio já implantou e/ou substituiu cerca de 5 Km de redes de água nos bairros Jardim Primavera, São Bento e Itatiaia. Ao todo, beneficiando cerca de 4 mil moradores dessas localidades.



O programa ‘Vem com a Gente’, que promove a melhoria nos sistemas de água e esgoto, já atuou nos bairros Pilar e Vila Ideal. Ao todo, 7 Km de rede estão sendo implantados para atender em torno de 19 mil pessoas. Incluído no programa, os agentes também atualizam o cadastro dos clientes e promovem a inclusão dos moradores de baixa renda na tarifa social.



A concessionária realizou ainda uma interligação de rede no bairro Olavo Bilac. A previsão é de que mais 280 mil pessoas sejam contempladas com esta intervenção, que melhora a vazão e a pressão de água na região. Além disso, investiu em melhorias operacionais na Estação de Tratamento de Água Taquara, que teve um aumento da capacidade de quase 20%. Isso significa 64 mil litros de água a mais por hora. Os benefícios são sentidos nos bairros Jardim Rotsen, Taquara, Imbariê, Barro Branco, Jardim Anhangá, Nova Campinas, parte de Vila Ema e Vinte e Dois de Abril.



“Uma das missões da Águas do Rio é garantir o fornecimento contínuo de água para a população. Em pouco mais de 100 dias, muito já foi feito, mas sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente. Para isso, contamos com a eficiência operacional da companhia e com uma equipe empenhada em mudar a realidade das cidades onde atuamos”, finaliza.