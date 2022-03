Leitor faz relato sobre o atendimento no MetroRio - Foto do leitor

Publicado 08/03/2022 00:00

Publicado 08/03/2022 00:00

Relato do leitor: “O trabalhador só sofre com o transporte público. Enquanto o MetrôRio deixa os guichês sem atendente, de 5 máquinas para recarga, apenas 2 funcionam. Não aceitam notas com qualquer amasso, e a fila se torna um caos. Descaso total com os usuários”.

