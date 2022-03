2° Dia da Greve do BRT no terminal Alvorada - Fabio Costa / Agencia O Dia

2° Dia da Greve do BRT no terminal AlvoradaFabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 07/03/2022 19:05 | Atualizado 07/03/2022 21:14

Rio - Os 410 motoristas do BRT decidiram, em assembleia realizada nesta segunda-feira(7), que irão aguardar resultado de julgamento sobre aumento de salário da classe na Justiça. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) está marcada para o próximo dia 24. A categoria diz estar há mais de três anos sem reajuste salarial.

Durante a assembleia, convocada pelo Sindicato dos Rodoviários, representantes da MOBI-Rio, responsável pelo BRT, garantiram respeitar a decisão da justiça. "Eles irão cumprir integralmente. Vale lembrar que o aumento salarial será para toda a categoria e não apenas para os motoristas do BRT. Mas isso será discutido em uma nova assembleia que vamos convocar após o dia 24", explicou Sebastião José, presidente do sindicato.



A pauta dos motoristas do BRT também inclui demandas como o cancelamento das demissões por justa causa ocorridas durante a greve da classe, além de melhores condições de trabalho, recuperação da frota e a possibilidade de antecipação do reajuste salarial.



Greve



No ultimo dia 25, todos os motoristas do sistema BRT aderiram a uma greve que complicou a vida dos cariocas que dependem do transporte. A paralisação foi criticada pelo prefeito Eduardo Paes, que apontou a decisão dos trabalhadores como manobra empresarial.



Por conta da greve, que durou dois dias, a MOBI-Rio, empresa pública da Prefeitura do Rio que assumiu o BRT, determinou a demissão de oito motoristas por justa causa. O grupo seria responsável por liderar o restante dos motoristas na paralisação que interrompeu o serviço.