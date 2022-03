Prefeitura do Rio firma convênio com UFRJ - Divulgação

Publicado 07/03/2022 20:34 | Atualizado 07/03/2022 20:36

Rio - Após a Prefeitura do Rio tornar facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-RIO) anunciaram que irão manter a obrigatoriedade do uso do item de proteção individual em suas unidades. A flexibilização do uso no município foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (7).

A opção da UFRJ pelo uso das máscaras segue parecer do Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 da UFRJ emitido em fevereiro, antes da volta às atividades presenciais na universidade. No documento, os especialistas autorizaram a retomada do semestre letivo 2022 da forma tradicional, mas recomendaram que todos seguissem usando o item.

O posicionamento da PUC-Rio também ignora a flexibilização anunciada pela prefeitura. De acordo com a instituição privada de ensino, com unidade na Gávea, Zona Sul, a medida visa manter a "autoproteção e cuidado com o próximo".

A necessidade da apresentação do comprovante de vacinação para frequentar as atividades presenciais nas instituições também segue valendo. No Rio, o uso das máscaras já era facultativo em locais abertos, desde outubro do ano passado.

Decisão da prefeitura

Para aprovar a flexibilização do uso das máscaras, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a prefeitura considerou o panorama favorável epidemiológico atual da capital fluminense. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio aprovou a retirada.

Segundo Soranz, a taxa de transmissão do novo coronavírus está 0.3, sendo a menor desde o início da pandemia na cidade. Além disso, o índice de positividade dos testes da doença é menor do que 5% e o número de internados não representa 1% da população carioca.