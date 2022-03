Ato contou com a presença de mais de 50 pessoas em prol da soltura do jovem - Reprodução

Publicado 07/03/2022 17:23

Rio - Familiares e amigos do jovem Caio Telles Guimarães, de 20 anos, se uniram a personalidades políticas na manhã desta segunda-feira (7), em frente ao fórum do Colubandê, em São Gonçalo, em um ato pacífico para pedir a revogação de sua prisão.



No ato, estavam presentes nomes da política de São Gonçalo, como o vereador Romário Regis (PC do B), e de Niterói, como a também vereadora Walkíria Nictheroy (PC do B). Além disso, compareceram ao ato os assessores do deputado estadual Flávio Serafini (Psol) e assessores do deputado estadual Waldeck Carneiro (PT). Representantes dos direitos humanos da Alerj e OAB que se colocaram à disposição da família para auxiliar no caso.

