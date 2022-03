Secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 08/03/2022 15:54

Rio - O secretário da Polícia Civil do Estado, Alan Turnowski, deve se desincompatibilizar do cargo nos próximos dias para disputar, pelo PL, uma vaga na Câmara Federal. Ele comanda a instituição desde setembro de 2020.

Ainda em 2019, Turnowski chefiava o Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), responsável por todas as delegacias da cidade do Rio. Nesta época, ele participou da operação de tomada do Complexo do Alemão por forças estaduais e federais.

O delegado ocupou o cargo de chefe de Polícia durante a gestão de José Mariano Beltrame na Secretaria de Segurança, de 2009 a 2011 e uma das principais marcas de sua atual gestão como secretário é o número recorde de operações e prisões de grupos milicianos.