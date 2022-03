Lucas Alan de Lucena se escondeu em um motel após cometer o crime - Reprodução

Publicado 08/03/2022 14:39

No depoimento, ele contou ser graduado em Administração, mas trabalhava como operador de loja em um supermercado, ocupação pela qual recebia R$1,2 mil. Segundo Lucas, Francisca reclamava que mesmo com formação no Ensino Superior, ele não tinha um emprego que lhe rendesse um bom salário. Um antigo relacionamento do filho com uma mulher transsexual também era motivo de brigas.

Segundo o relato do preso, uma outra namorada, com quem Lucas se relacionou durante apenas um mês no ano passado, descobriu que seu namoro anterior havia sido com uma mulher transsexual, ao mexer em seu celular. Ela então contou para a prima de segundo grau do rapaz, Wedja de Oliveira da Silva, a quem ele considera como tia, que por sua vez contou para Francisca.

A vítima então teria passado a controlar as saídas do filho, sempre querendo saber onde e com quem ele estava. O depoimento dá conta ainda de que a mãe pedia para que Lucas tirasse foto das mulheres com quem estava se relacionando, para conferir se eram transsexuais. Apesar do constrangimento, o jovem afirmou que acatava as ordens de Francisca, mas sempre brigavam por esse motivo, sem nunca terem chegado às vias de fato.

Na madrugada de segunda-feira, apesar de não ter discutido com a mãe, o acusado passou a pensar sobre as desavenças. Por volta das 1h, ele pegou uma faca grande e ficou no sofá da sala do apartamento, até que às 4h30, decidiu ir até o quarto onde a vítima dormia, e desferiu uma facada em seu pescoço. Com o golpe, Francisca acordou, gritou por socorro e chamou por Wedja, que dormia em outro quarto.

Os ataques continuaram até a tia chegar ao cômodo e tentar impedir as agressões. Wedja também acabou sendo esfaqueada. Em seguida, Lucas contou que desistiu e entregou a faca à prima, que saiu em busca de ajuda, levando a arma. Logo depois ele deixou o local e seguiu andando até o Centro de Bangu, onde pediu um carro por aplicativo com destino a um motel. Segundo o homem, por ainda estar escuro, o motorista não notou suas roupas ensanguentadas.

No motel, ele se limpou e lavou sua roupa para tirar o excesso de sangue. Às 11h, ele esteve no Bangu Shopping, onde comprou roupas, uma mochila e utensílios para fazer curativo em seus ferimentos. Depois ele seguiu para o Shopping Sulacap, cortou o cabelo e embarcou em um ônibus sem destino e desembarcou em Cascadura, na Zona Norte do Rio. No bairro, ele pegou outro ônibus e voltou para Jardim Sulacap, seguindo para um motel, para trocar o curativo.

Lucas Alan foi preso em flagrante por agentes da especializada quando tomava banho no estabelecimento. O acusado vai responder pelos crimes de feminicídio contra sua mãe e tentativa de feminicídio contra sua prima. Wedja foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Wedja foi atendida, orientada e liberada. Ainda não há informações sobre horário e local do enterro de Francisca Dilma.