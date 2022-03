Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam o caso - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 07/03/2022 14:58

Rio - Um homem identificado como Lucas Alan de Lucena fugiu após matar a própria mãe a facadas dentro de casa, na Estrada dos Viegas, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (7). De acordo com policiais do 14º BPM (Bangu), equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de feminicídio e, quando chegaram no local, encontraram Francisca Dilma de Lucena caída, sem vida, com perfurações no corpo.

Informações preliminares apontam que a vítima teria se recusado a dar dinheiro para o filho comprar drogas. Transtornado, o criminoso atacou a mãe com golpes de faca.

A perícia foi solicitada e a equipe da Delegacia de Homicídios da Capital esteve na casa realizando diligências. As investigações estão em andamento para localizar Lucas Alan e e apurar a motivação do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Francisca Dilma.