PMs fazem operação contra quadrilha de roubo de veículosReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/03/2022 11:25 | Atualizado 07/03/2022 12:29

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta segunda-feira (07) na Favela da Kelson's, na Penha, na Zona Norte do Rio.

Agentes do 16º BPM (Olaria) estão atuando na comunidade com o objetivo de combater uma quadrilha de roubo de automóveis na região de Olaria, Penha, Cordovil e Brás de Pina. De acordo com a PM, três carros roubados foram recuperados. Até o momento, não há informações de prisões ou confrontos.