Polícia Militar prende dois milicianos na Vila KennedyReprodução Twitter

Publicado 07/03/2022 11:01

Rio - Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) prenderam dois milicianos foram presos, na madrugada desta segunda-feira, na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Com os homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foi apreendido uma pistola com munições.

De acordo com a corporação, os agentes estavam em patrulhamento, quando notaram um possível princípio de tumulto na Estrada do Quafá. Os milicianos foram presos e levados para a 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.



Milicianos da Vila Catiri, localizada em #Bangu, foram presos na comunidade da Vila Kennedy, por policiais do #14BPM, durante um tumulto generalizado. Com eles, uma arma de fogo e munições foram apreendidas. A ocorrência está sendo registrada na 35ªDP. pic.twitter.com/CQf9jEm5fl — @pmerj (@PMERJ) March 7, 2022 Ainda segundo a PM, os criminosos atuam no bairro Vila Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.