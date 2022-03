A jornalista Tania Regina Pinto, do projeto Primeiros Negros - Reprodução

Publicado 07/03/2022 09:00

Rio - Do pórtico do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, para o portal infinito da internet, a máxima "Conhece-te a ti mesmo" tem seu valor, mas ganha profundidade e promessa de futuro se, além de conhecer-se, a pessoa se reconhecer. E o projeto Primeiros Negros é isso: um portal com um material extenso sobre pioneiros de origem africana, de todas as partes do mundo, nas mais diversas áreas, oferecendo um conhecimento que está longe de livros didáticos e do noticiário. O objetivo é mostrar que a história, potencial e genialidade do povo negro é muito maior do que canais oficiais permitiram, e que esse gênio pula, por aí, nas novas gerações, que podem se beneficiar com esse reconhecimento para voar sem amarras.A ideia da jornalista Tania Regina Pinto começou como um blog, com histórias de negros e negras de todas as épocas. Em setembro de 2020, ganhou um propósito maior, e uma nova estrutura, quando veio a pandemia e ela viu o desemprego à sua volta. O filho, designer e DJ, mais a nora, produtora de eventos, foi a solução em família para dar forma ao site /primeirosnegros.com/ e oferecer oportunidade a jovens negros e negras recém formados, além da oportunidade de compartilhar o saber de mais de 40 jornalistas.O site toca nas feridas e se propõe a reescrever a história, como a da Semana de Arte Moderna de 1922, que se achava tão transgressora, mas ignorou a arte negra, fervilhante na época, com a pequena África, Pixinguinha, Lima Barreto e muitos outros.“A gente consegue colocar essas questões, mas é um lugar generoso no olhar, contempla de onde o outro vê, sendo menos julgador”, explica Tania, que aproveita para dar outro exemplo de talentos apagados, por circunstâncias sociais e econômicas. “Havia sambistas que acabavam vendendo suas músicas para cantores famosos. Só depois começaram a cantar”.É digno de nota a qualidade e leveza com que as histórias são contadas. Difícil até escolher apenas uma para ilustrar a matéria. Mas vamos lá: entre os pioneiros que valem sempre ser lembrados, está a niteroiense Aída dos Santos. Atleta do Botafogo, ela foi a única mulher e negra da delegação brasileira de Atletismo de uma equipe de 68 pessoas, na Olimpíada de Tóquio, em 1964. Aída foi a única mulher negra a chegar na final, em quarto lugar, com o recorde brasileiro de 1,74m. Seu desempenho foi o melhor resultado individual de uma mulher brasileira nos Jogos Olímpicos durante 32 anos.Uma das seções do Primeiros Negros é o 'PN Educação', a menina dos olhos de Tania. “Não tem outro jeito sem ser pela educação. Espero que o site ajude em novas propostas de ensinar. Por exemplo, em uma música citada no site, é possível destrinchar um monte de coisas”.Refletir sobre o que acontece à nossa volta é muito bem-vindo, ainda mais em ano de eleições. Na seção 'Eleições Negras 2022', a tribuna é livre, mesmo para os assuntos mais intrincados e mais doloridos. Por exemplo, ‘Quem matou Marielle Franco?’ A vereadora foi assassinada em 14 de março de 2018.Se interessou em conhecer o primeironegros.com? Que tal buscar a identidade negra carioca dentro dele, descobrindo suas histórias de pioneirismo, como o primeiro deputado federal negro, primeiro palhaço negro, o autor do primeiro samba gravado, a protagonista do primeiro beijo interracial na TV (sim, isso foi uma grande ousadia em 1965), a primeira bailarina negra a se apresentar no Theatro Municipal, o primeiro personagem negro de uma história em quadrinhos, etc?Inúmeros nomes de cariocas, alguns mais recentes, também trazem muito valor a toda a história negra. Na música, Elza Soares, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Jamelão, Pixinguinha; as jornalistas Glória Maria e Flavia Oliveira; os escritores Machado de Assis e Lima Barreto. Estão todo lá, em http://primeirosnegros.com