Trem da SuperVia - Henrique Freire/SuperVia

Trem da SuperViaHenrique Freire/SuperVia

Publicado 07/03/2022 07:00

Rio - A SuperVia anunciou que, a partir desta segunda-feira, vai utilizar um novo planejamento para a operação dos trens que aumentará o número de viagens oferecidas aos clientes e diminuirá o tempo de espera nas estações. Segundo a concessionária, serão feitas 42 viagens a mais nos dias úteis, totalizando 100.800 novos lugares oferecidos aos passageiros.

A operação nos fins de semana e feriados também sofrerá alterações. Aos sábados, a partir do dia 12, haverá redução nos intervalos dos ramais Japeri e Santa Cruz (interligado ao Deodoro) com o aumento de 36 viagens, totalizando 86.400 novos lugares ofertados.



Já aos domingos e feriados, as mudanças ocorrerão no ramal Saracuruna, com a diminuição de dez minutos nos intervalos e acréscimo de oito viagens, ampliando em 19.200 a oferta de lugares em relação ao que é atualmente praticado.

Segundo a SuperVia, o novo planejamento foi elaborado com base no monitoramento diário da operação e nas sugestões dos próprios clientes e com foco na melhoria do tempo de percurso das viagens e na redução de intervalos entre os trens.

Na manhã desta segunda-feira, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:

Ramal Deodoro – Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Entre Santa Cruz e Benjamim do Monte – intervalo médio de 15 minutos

Entre Campo Grande e Central do Brasil – intervalo médio de 9 minutos



Entre 10h e 15h haverá manutenção da via férrea entre as estações Campo Grande e Benjamin do Monte.



Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)



Entre Nova Iguaçu e Japeri – Intervalo médio de 13 minutos

Entre Central e Nova Iguaçu – Intervalo médio de 7 minutos



Das 10h às 15h30 será realizada manutenção da via férrea e rede aérea entre as estações Olímpica de Engenho de Dentro e Madureira.



Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)



Intervalo médio de 29 minutos.



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



Central a Gramacho - intervalo médio de 12 minutos

Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 24 minutos



Entre 10h e 15h haverá manutenção da rede aérea entre as estações Parada de Lucas e Penha.