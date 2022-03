Publicado 07/03/2022 00:00

Na sala do delegado Thiago Neves, titular da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), um quadro de 'Bastardos Inglórios' se destaca. O filme de Quentin Tarantino, de 2009, conta a fictícia saga de um grupo que agia nos bastidores da II Guerra Mundial para acabar com nazistas, usando para isso de extrema violência. Mas, ao contrário do grupo, é através do foco na inteligência que a especializada 'caça' milicianos.

A estratégia reflete na produtividade. No primeiro bimestre deste ano, o número de prisões em flagrante triplicou em relação ao mesmo período de 2021, que já registrava recorde. Ainda no mesmo intervalo de análise, o número de pedidos de prisões preventivas à Justiça foi o dobro.

"Apreendemos uma grande quantidade de celulares e aumentamos os pedidos de quebra de sigilo de dados. Isso é material que será investigado e irá gerar mais prisões e conclusões de inquéritos", afirmou Neves.

No seu histórico profissional, o delegado, que já foi capitão da Polícia Militar, tem como bagagem passagens no combate à lavagem de dinheiro e na Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). "A passagem na Ssinte agregou fundamentos e ferramentas de inteligência para o aprimoramento de investigações", ressaltou.

Uma das prisões mais expressivas foi a de parte da cúpula da milícia de Rio das Pedras. Segundo o delegado, diversas ações de inteligência foram executadas, inclusive, dentro da própria comunidade, desde o início do ano. Sem disparar tiros, seis foram presos, incluindo Fabiano Cordeiro Ferreira, conhecido como Mágico e considerado um dos chefes da organização.

O monitoramento de ligações e de redes sociais de criminosos é feita pela própria Draco, na sala de escuta que funciona 24 horas. Somente este ano, 23 pedidos de afastamento de sigilo de dados foram feitos.

Contribuindo com dados de inteligência, o delegado participou, no ano passado, da operação que culminou com a captura do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto ao reagir. Assim como os outros agentes, recebeu uma medalha de bravura pela ação.