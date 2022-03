Acidente aconteceu na última sexta-feira (4) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

"Hoje eu estou vivo e agradeço a Deus pelo acontecido, porque o mesmo tempo que fui eu, poderiam ser outras pessoas que estavam ali naquele exato momento no local que aconteceu o acidente", disse ele. Rio - O homem atropelado por um caminhão desgovernado na última sexta-feira (4), em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, identificado como Paulo Sérgio da Silva Pereira de Souza, de 34 anos, esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, na manhã desta segunda-feira (7), para realizar exame de corpo de delito dois dias após o acidente que o deixou com rosto, braços e mãos machucados. Segundo ele, depois do susto que poderia ter tirado a sua vida, o momento é de agradecer por estar vivo."Hoje eu estou vivo e agradeço a Deus pelo acontecido, porque o mesmo tempo que fui eu, poderiam ser outras pessoas que estavam ali naquele exato momento no local que aconteceu o acidente", disse ele.

Muito machucado e com curativos pelo corpo, Paulo explicou o momento em que o caminhão o atingiu e ainda afirmou ter passado pelo veículo minutos antes de ser atropelado.

"Eu estava descendo com um carrinho de compras, ainda passei pela carreta quando estava parada, falei com motorista ou ajudante que estava dentro da carreta. Eu ia descendo a ladeira, quando cheguei quase no final do morro, meu primo me chamou, estava conversando comigo e nos quatro segundos que eu fiquei parado, a carreta desgovernada desceu e eu passei por baixo da carreta. Fiquei muito ferido, com ferimento na testa, na cara, com a clavícula fora do lugar, machucado em uma mão, ponto na outra mão. ”, detalhou.



Ainda segundo Paulo, o acidente ocorreu após a carreta perder o freio em uma ladeira. O motorista, que não estava dentro do caminhão, ainda foi até ele pedir desculpas, mas disse que não tinha culpa pelo acidente.



“O responsável pelo caminhão apareceu lá e pediu desculpa, falou que não tinha nada a ver com acontecimento porque ele puxou o freio de mão e foi almoçar e nesse período que ele foi e falou que ficou nove minutos fora do caminhão e nesses minutos aconteceu essa tragédia”, explica.

O acidente, que ocorreu na rua Prima, além de deixar um ferido, causou muitos transtornos aos moradores locais. Muro de casas ficaram danificados, um carro foi atingido pela carreta e, com o impacto, os fios foram rompidos e os moradores do local ficaram sem energia.



“A carreta perdeu o freio, perdeu o freio não, porque a carreta estava cheia de caixas atrás, devido ao peso, o freio de mão não segurou, aí desceu com tudo e me atropelou, quebrou a casa de um morador, arrebentou os fios da rua. Tem morador que está lá com a casa quebrada, um com muro quebrado, o outro perdeu o carro”, disse Paulo.