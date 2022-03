Caminhão desgovernado atinge entregador em Parada de Lucas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/03/2022 19:06 | Atualizado 05/03/2022 19:33

Rio - Um caminhão desgovernado atropelou, na tarde desta sexta-feira (4), um entregador que estava na Rua Prima, no bairro Parada de Lucas, Zona Norte da cidade. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o veículo descendo uma ladeira e tombando logo em seguida. Também dá para notar que o rapaz que foi atingido enquanto levava um carrinho de supermercados, some da imagem.

Acidente na Parada de Lucas... pic.twitter.com/8TN6T3giBS — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) March 5, 2022

Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves, de acordo com as primeiras informações. Ele teria conseguido se salvar porque passou entre as rodas do veículo. O motorista do caminhão não ficou ferido.

No Twitter, os internautas comentaram sobre o acidente e disseram que o homem ter saído ileso foi um milagre. "O carinha lá nasceu de novo. Só um pouquinho a mais o caminhão pegava ele", disse um rapaz.

"Caramba, como aquela pessoa não morreu? Meu Deus, milagre", questionou outro.