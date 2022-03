Castro anunciou programa de habitação em dois bairros da Zona Norte do Rio - Carlos Magno / Divulgação

Castro anunciou programa de habitação em dois bairros da Zona Norte do RioCarlos Magno / Divulgação

Publicado 05/03/2022 18:35 | Atualizado 05/03/2022 18:38

Rio - O Governo do Estado iniciou, neste sábado (5), as obras de reforma da unidade Engenho da Rainha, no bairro de mesmo nome, e Dona Regina, em Brás de Pina. Na primeira serão investidos cerca de R$ 12 milhões e na segunda os aportes chegam na casa dos R$ 3 milhões. Esses são os dois primeiros condomínios dos 50 construídos há mais de 10 anos que receberão reformas no estado. Ao todo, serão destinados mais de R$ 400 milhões para as melhorias.

As ações vão acontecer pelo programa Casa da Gente, o maior projeto habitacional da história fluminense, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra). Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro ressaltou a importância das intervenções para melhorar a vida dos moradores das duas localidades.

"Isso aqui hoje não é simplesmente o início das obras, é muito mais sério. Hoje visitamos cada um desses condomínios depois de ter prometido lá atrás. É uma questão de respeito com todos os moradores. Esse é o trabalho de toda uma equipe, um trabalho muito sério com o dinheiro público. Essas não são apenas unidades habitacionais, são a casa das pessoas, o lar, o sonho de cada um. Na próxima segunda-feira já começaremos as obras", disse Castro.

No Engenho da Rainha, os 51 blocos, com 1.760 unidades habitacionais, serão recuperados pela Companhia Estadual de Habitação (Cehab). Na localidade também será construída uma academia da terceira idade e uma quadra poliesportiva, além da reforma de dois campos de futebol. Já em Brás de Pina, a unidade habitacional Dona Regina, que foi construída em 1960, vai receber uma nova pintura, a recuperação de telhados e das instalações elétricas externas dos 18 blocos, que representam 344 apartamentos.

Já foram licitadas as obras de reforma do Conjunto Habitacional Divino Mestre, em Madureira, com investimento de R$ 1,5 milhão; do Conjunto dos Bancários, em Cavalcante, com recursos no valor de R$ 4,3 milhões; do Conjunto Oswaldo Cruz, com investimento de R$ 7,9 milhões; e dos conjuntos Valdariosa I, II e III, em Queimados, com investimento total de R$ 15,7 milhões. Estão em licitação ainda a construção de 423 unidades no Parque Vila Nova, conhecida como Favela do Lixão, em Duque de Caxias, com melhorias que somam R$ 61,8 milhões; e 40 unidades do Conjunto Modelo, em Guapimirim, com investimento de R$ 7,8 milhões.

Já foram publicadas também a reforma dos conjuntos Crato, na Penha Circular; da Conab Jacarezinho-Manguinhos, em Benfica; e Vicente de Carvalho, todos na capital, com investimento total de cerca de R$ 16 milhões.

Morador há 50 anos do condomínio Dona Regina, o Sr. Avanildo Albuquerque, de 68 anos, conta sobre a expectativa para as obras e sua relação com o local.

"Depois que vim morar aqui, comecei a trabalhar como faxineiro. Conforme o tempo passou fui chamado para ser porteiro e já estou nessa função há 13 anos. Vim para cá com a minha esposa e um filho. Hoje já tenho três que cresceram aqui. Tenho muito carinho por esse lugar e pelos moradores. Acho que essas obras vão agradar a todos, porque aqui está precisando muito", contou o morador.