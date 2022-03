Inauguração do novo módulo do programa 'Bairro Presente', em Água Santa - Divulgação / Carlos Magno

Publicado 05/03/2022 16:15

Rio - O Governo do Estado inaugurou, neste sábado (5), mais três módulos do programa de segurança pública 'Bairro Presente'. As novas bases foram instaladas nos bairros Água Santa, Madureira e Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Agora, 34 localidades da cidade contam com o modelo preventivo de combate à criminalidade.

O projeto, criado em junho do ano passado, parte do conceito de polícia de proximidade e é realizado por meio da integração das polícias Militar e Civil. O objetivo é reduzir a incidência criminal com auxílio de um mesmo sistema, que atende todas as unidades do Bairro Presente. Na primeira fase do programa, 28 comunidades foram contempladas nas zonas Norte, Sul e Oeste da Capital e na Região Metropolitana.

Cada uma das novas regiões terá policiamento preventivo 24 horas por dia, com equipes formadas por 10 policiais fixos do batalhão responsável. Por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), as áreas também contarão com reforço de efetivo de outras unidades.

O evento de inauguração do novo módulo, em Madureira, contou com a presença do governador Cláudio Castro e da bateria da escola de samba Império de Serrano. O bairro é o primeiro a contar com monitoramento por câmeras. Os equipamentos, abastecidos por energia solar, foram espalhados pela Av. Edgar Romero, a principal do bairro, e estão em período de teste.

O programa abrange as seguintes regiões: Urca, Cachambi, Maracanã/Praça da Bandeira, Oswaldo Cruz/Campinho, Cascadura/Campinho, Itaipuaçu, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Magalhães Bastos/Mallet, Sulacap, Olaria, Penha, Jardim Guanabara, Portuguesa, Abelardo Bueno, Leme, Ramos, São Conrado, Barra da Tijuca, Américas, Marapendi, Vargem Pequena, Vargem Grande, Itanhangá/Barrinha, Campo Grande 1, Campo Grande 2, Vila da Penha, Pavuna, Santa Teresa, São Cristóvão, Água Santa/Encantado, Madureira e Marechal Hermes.