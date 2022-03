Incêndio aconteceu na tarde deste sábado - Reprodução / Redes Sociais

Incêndio aconteceu na tarde deste sábadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/03/2022 20:15

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (5), a antiga comunidade do Metrô, na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, Zona Norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 17h para controlar as chamas e às 17h20 já estava sob controle. Ninguém ficou ferido.

No Instagram, a página "Portal Grande Tijuca", postou um vídeo em que mostra o momento em que as chamas ainda estão altas. Também é possível ver intensa fumaça preta.

Informações preliminares dão conta de que usuários de drogas teriam colocado fogo em fios e pneus, que acabou se alastrando.