Seap apura o caso - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Seap apura o casoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/03/2022 18:38 | Atualizado 05/03/2022 18:45

Rio - A Polícia Civil intimou um agente penal do Centro de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo de Gericinó, para prestar depoimento na próxima quarta-feira (9), às 14h, pela morte de um cachorro num curso realizado no local em ele trabalhava. O caso aconteceu em fevereiro. O homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de ter arremessado, propositalmente, uma granada em cima do animal.

De acordo com as primeiras informações, o cão estaria passando pelo local quando foi atingido pelo policial. Ele não pertencia à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras do Ciesp, e a relação de alunos que participaram do Curso de Armamento, Manuseio e Manutenção. Pediu ainda a cópia dos autos de processo administrativo que foi instaurado pela corregedoria da Seap.



Em nota, a Seap informou que o procedimento apuratório foi aberto após o secretário Fernando Veloso tomar conhecimento dos fatos. "A Seap reitera que repudia e não compactua com maus tratos contra animais e, concluída a investigação, os responsáveis serão punidos administrativa e criminalmente", acrescentou.