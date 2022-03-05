Fachada da Escola Municipal Abelardo de Lamare em PetrópolisDivulgação
"Me solidarizo com todas as famílias dos alunos vítimas da chuva e com os profissionais da Educação que perderam parentes e amigos e que ajudaram no socorro às vítimas e estão trabalhando nos pontos de abrigo da Prefeitura. Estamos passando por um momento muito difícil e é preciso planejar as ações, incluindo a volta às aulas, com responsabilidade", disse o prefeito Rubens Bomtempo.
A secretária de Educação do município, Adriana de Paula, fez reunião com as diretoras e agradeceu a todos os profissionais pela dedicação no atendimento nos pontos de abrigo. Ela explica que as unidades que vão reabrir na segunda-feira estão passando por limpeza e organização para receber os alunos. "A retomada das aulas está sendo toda elaborada para atender, de forma gradativa, todos os cerca de 39 mil alunos", ressaltou. "A reposição das aulas também está sendo planejada. Essa reposição será feita para cumprir a carga horária letiva com estudos dirigidos e atividades complementares", explicou a secretária.
Colégio Estadual Irmã Cecília Jardim
Colégio Estadual Araras
Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio
CIEP 472 - Cândido Portinari
CIEP 281 - Gabriela Mistral
CIEP 137 - Cecília Meireles
Colégio Estadual Cardoso Fontes
Colégio Estadual Princesa Isabel
Escolas municipais que reabrem nesta segunda-feira (7):
2. E.M. BATAILLARD
3. E.M. LEONARDO BOFF
4. E.M. DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
5. E.M. LUIZ CARLOS SOARES
6. E.M. GENERAL HEITOR BORGES
7. E.M. JOÃO KOPKE
8. E.M. ODETTE FONSECA
9. E.M. GOVERNADOR MARCELO ALENCAR
10. E.M. ROBERT KENNEDY
11. E.M. ROTARY
12. E.M. ROSALINA NICOLAY
13. E.M. EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTOS DUMONT
14. E.M. SOROPTIMISTA
15. E.M. ANTÔNIO LEITE GARCIA
16. E.M. JORGE AMADO
17. E.M. LUCIA DE ALMEIDA BRAGA
18. E.M. MAGDALENA TAGLIAFERRO
19. E.M. MAJOR JÚLIO FREDERICO KOELER
20. E.M. MARIETA GONÇALVES
21. E.M. ODETE MONTEIRO
22. E.M. FÁBRICA DO SABER
23. E.M. PROFESSOR PAULO MONTE
24. E.M. ROSEMIRA CAVALCANTI
25. E.M. AMÉLIA ANTUNES RABELLO
26. E.M. AUGUSTO PUGNALONI
27. E.M. DARCY CORREIA DA VEIGA
28. E.M. DOUTOR PAULA BUARQUE
29. E.M. DOUTOR THEODORO MACHADO
30. E.M. ARNALDO DYCKERWOFF
31. E.M. CARLOS CANEDO
32. E.M. DOUTOR BARROS FRANCO
33. E.M. MAJOR THEÓFILO DE CARVALHO
34. E.M. TAQUARIL
35. E.M. BEATRIZ ZALESKI
36. E.M. JOSÉ DE LIMA
37. E.M. HILDEBRANDO DE CARVALHO
38. E.M OSWALDO COSTA FRIAS
39. E.MUNICIPALIZADA CARMEM NUNES MARTINS
40. E.MUNICIPALIZADA AVELINO DE CARVALHO
41. E.M. SALVADOR KLING
42. E.M. PREFEITO JAMIL SABRÁ
43. LICEU MUNICIPAL CARLOS CHAGAS FILHO
44. E.M. ANA MOHAMMAD
45. E.MUNICIPALIZADA ALMIRANTE TAMANDARÉ
46. E.MUNICIPALIZADA FREI ANICETO
47. E.MUNIPALIZADA PEDRO AMADO
48. E.MUNICIPALIZADA MARIA DA GLÓRIA
49. E.MUNICIPALIZADA SEBASTIÃO LACERDA
50. E.M. PROFESSOR FLÁVIO MACIEL
51. E.M. PAULO SALDANHA
52. E.M. PROFESSOR JOSEMAR CONTAGE
53. E.M. MONSENHOR CIRILO
54. E.M. AMÉRICO FERNANDES
55. E.M. MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUES
56. E.M. DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRA
57. E.M. JOHANN NOEL
58. E.MUNICIPALIZADA SANTA TEREZINHA
59. E.M. STEFAN ZWEIG
60. E.M. PAULO FREIRE
61. E.MUNICIPALIZADA HENRIQUES MORET
62. E.MUNICIPALIZADA MOYSES FURTADO BRAVO
63. E.MUNICIPALIZADA CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE
64. CENTRO DE ENSINO PROFESSOR DARCY RIBEIRO
65. CASA DA EDUCAÇÃO VISCONDE DE MAUÁ
66. CREI JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSA
67. E.M. PROFESSOR NILTON SÃO THIAGO
68. COLÉGIO GUNNAR VINGREN
69. CREI ALINE DE SOUZA CORRÊA
70. CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGE
71. EDUCANDÁRIO TERRA SANTA
72. ESCOLA DOMÉSTICA NOSSA SENHORA DO AMPARO
73. ESCOLA MONSENHOR GENTIL
74. ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
75. ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO
76. ESCOLA PAROQUIAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
77. ESCOLA SANTA LUIZA DE MARILLAC
78. ESCOLA SANTA MARIA GORETTI
79. ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA
80. ESCOLA PAROQUIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
81. ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
82. ESCOLA SÃO JUDAS TADEU
83. ESCOLA PAROQUIAL SÃO PIO X
84. ESCOLA ANGLICANO DE ARARAS
85. COLÉGIO PADRE CORRÊA
86. ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
87. ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBAÇA
88. ESCOLA PAROQUIAL LOTEAMENTO SAMAMBAIA
89. ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNARDETE
90. ESCOLA SÃO GERALDO
91. ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL PADRE QUINHA
92. LICEU SÃO JOSÉ DE ITAIPAVA
93. ESCOLA SÃO JOSÉ DO CAETITU
94. E.M. FÊLIX WAN-ERVEN DE BARROS
95. CEI ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FAZENDA INGLESA
96. CEI CASA DA SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA APARECIDA
97. CEI LULU MONTEIRO DE CASTRO
98. CEI SÃO JOÃO BATISTA
99. CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
100. CEI A SEMENTEIRA
101. CEI FREI LEÃO
102. CEI ANDRE VANZAN
103. CEI CRIANÇA DE SANTA EDWIGES
104. CEI CRIANÇA MOINHO PRETO
105. CEI IRMÃ DULCE
106. CEI VILA SÃO JOSÉ
107. CEI MARIA TEREZA KLING
108. CEI NOSSA SENHORA APARECIDA
109. CEI VISTA ALEGRE
110. CEI ALDEIA DA CRIANÇA
111. CEI DEA LUCIA CORDEIRO
112. CEI CAROLINA AMORIM
113. CEI IRMÃ SILVANA
114. CEI PROFESSORA SONIA REGINA SCUDESE DESSIMONI PINTO
115. CEI DONA ESPERANZA DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANÇA
116. CEI PREFEITO SÉRGIO FADEL
117. CEI ANDRÉ REBOUÇAS
118. CEI TERRA SANTA
119. CEI JORGE ROLANDO DA SILVA
120. CEI CARANGOLA
121. CEI CELIA LOBO PAULO
122. CEI LIONS CLUBE
123. CEI PROFESSORA GRAÇA COSTA
124. CEI ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
125. CEI LUIZ MARCHIORI
126. CEI MARLUCE SOUZA PESTANA
127. CEI OLIVIA MACHADO DA COSTA
128. CEI VILA IPANEMA
129. CEI VILA LEOPOLDINA
130. CEI CASA DA PAZ
131. CEI PRIMEIRA INFÂNCIA
132. CEI PROFESSORA DORA KILLER
133. CEI PROFESSORA PATRICIA FERREIRA E SILVA FREITAS
134. CEI ZILDA ARNS
135. CEI PROFESSORA DENISE BESSA DE OLIVA MAYA
136. CEI LOTA MACEDO DE SOARES
137. CEI IRINEU MARINHO
138. CEI OSWALDO CRUZ
139. CEI ANA CAROLINA TELLES
140. CEI JOSÉ GONÇALVES DA MOTTA
141. CEI SAGRADA FAMÍLIA
142. CEI PROFESSORA HERMÍNIA MATHEUS
143. CEI MONSENHOR PAULO ELIAS DAHER CHÉDIER
144. CEI DAGMAR ROLANDO DE OLIVEIRA
145. CEI PROFESSORA ANNA MARIA NARDI
146. CEI BOA VISTA
147. CEI NILO PEÇANHA
148. CEI ALTO INDEPENDÊNCIA
149. CEI SANTO ANTÔNIO AGOSTINHO
150. CEI SÃO CHARBEL
151. CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
152. CEI SÃO JOSÉ DO ITAMARATI
153. CEI ESCOLA RECREAR
154. CRECHE-ESCOLA CASTELO SÃO MANOEL
155. CEI NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
156. CEI SÃO JUDAS TADEU
157. CEI SÃO JOSÉ DAS OBLATAS DE NAZARÉ
158. CEI MARLI SOARES FERREIRA NETTO
Escolas municipais que são pontos de abrigo:
2. E. GERMANO VALENTE
3. E. RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO
4. E. M. GERALDO VENTURA DIAS
5. E. M. DUQUE DE CAXIAS
6. E. PAROQUIAL BOM JESUS
7. E. M. ALTO INDEPENDÊNCIA
8. E. M. PROFESSOR JOAQUIM DEISTER
9. E. COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO
10. E. M. MARIA CAMPOS
11. E. SÃO JOÃO BATISTA
12. E. PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
13. E. M. CARLOS DEMIA
14. CEI CHIQUINHA ROLLA
Escola municipais com interdição:
1. E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Escolas municipais com interdição no entorno:
1. CEI ROSANGELA LEONARDO
2. CEI DEISE ELOY GOMES
3. CEI TIA ALICE
4. CEI PROFESSOR AUGUSTO MESCHICK
5. CEI ROMANO CANEVESE
6. E.M. CLEMENTE FERNANDES
Escolas municipais que aguardam laudos da Defesa Civil:
1. LICEU MUNICIPAL CORDOLINO AMBRÓSIO
2. E.M. SENADOR MÁRIO MARTINS
3. ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO
4. E.M. JANDIRA BORDIGNON
5. CEI INÊS BELARMINO DE SOUZA
6. CEI GIUSEPE NEVA VOLUNTEIRO
7. CEI PROFESSORA TINA GRAZINOLI
Escola municipal em obra (alunos com atividades remotas):
1. ESCOLA MUNICIPAL CELINA SCHECHNER
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