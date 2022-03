Guarda Municipal atuando na orla da cidade - Robert Gomes / Divulgação

Publicado 05/03/2022 15:18

Rio - A Operação Verão da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) completou seis meses de atuação na orla das zonas Sul e Oeste da cidade durante o feriado de Carnaval. Desde o início da ação, já foram contabilizados 45 registros de ocorrências e 164 conduções para delegacia.



A operação, que acontece diariamente nas zonas Sul, Oeste e na Ilha do Governador, tem como objetivo proporcionar um espaço mais ordenado e seguro aos banhistas e frequentadores das praias da cidade. A ação faz parte do Plano Verão da Prefeitura do Rio, que visa diminuir os transtornos nesse período do ano, e é viabilizada pelo trabalho conjunto de diversos órgãos municipais e estaduais.

As equipes contam com apoio do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitora 80 câmeras que captam imagens do calçadão e da faixa de areia. Os suspeitos são abordados pelos agentes, que recebem os flagrantes dos crimes pelo celular. O material em vídeo também é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.

A GM-Rio também está atuando em apoio ao Corpo de Bombeiros, em ocorrências diversas de auxílio ao público, como no caso de salvamentos de afogamento e distribuição de pulseiras de identificação na areia das praias.

Desde o início das operações, as equipes tiveram como foco a fiscalização de atividades nos espaços públicos e a segurança da população. Foram registradas 7.543 multas de trânsito e 3.476 produtos vendidos irregularmente foram detidos. Os agentes também coibiram a ação de flanelinhas, apreenderam facas e impediram práticas esportivas em horário proibido.