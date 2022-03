Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes - FabioCosta

Praia da Macumba, no Recreio dos BandeirantesFabioCosta

Publicado 05/03/2022 13:04

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã deste sábado (5), as buscas por Anderson da Silva, que desapareceu há uma semana na praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o homem, de 34 anos, pescava sobre uma pedra próxima ao Mirante do Roncador quando foi surpreendido por uma onda e arrastado para o mar. As equipes contam com o auxílio de drones e motos aquáticas para tentar localizar a vítima.

Anderson está sendo procurado desde domingo (27) pelos Grupamentos Marítimos da Barra da Tijuca e de Copacabana. As buscas pelo pescador recomeçaram nesta manhã, por volta das 7h, e estão concentradas nas proximidades da Praia da Macumba e do Mirante do Roncador, localizado entre a Macumba e a Prainha.

Ainda ontem, a corporação encontrou o corpo de William Mattozo, de 32 anos, desaparecido desde terça-feira (1). De acordo com os Bombeiros, William nadava na Praia do Recreio durante a noite, na altura do Posto 12, quando acabou se afogando e sumindo no mar. O quartel da Barra da Tijuca também foi acionado e começou as buscas no mesmo dia. O homem foi localizado há 10 km de distância de onde havia sido visto pela última vez.



Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a partida repentina do rapaz. "Hoje se deu o fim da nossa agonia e o início da nossa saudade. Primo, vá em paz e descanse. A vida realmente é um sopro... É difícil de acreditar, é difícil de entender e aceitar, mas não tem como voltar atrás", escreveu a prima do rapaz.