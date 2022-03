Policiais do Segurança Presente prendem três homens por venda de combustível adulterado em Niterói - Reprodução de vídeo

Policiais do Segurança Presente prendem três homens por venda de combustível adulterado em NiteróiReprodução de vídeo

Publicado 05/03/2022 13:10 | Atualizado 05/03/2022 13:10

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam três homens, na tarde desta sexta-feira, acusados de comercializar combustível adulterado em um posto de gasolina, na Avenida Rui Barbosa, no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. O trio poderá responder pelos crimes de sonegação fiscal, adulteração de combustível e corrupção ativa.

De acordo com os agentes, o motorista estava entregando combustível ao posto com o consentimento do gerente e com nota fiscal do Espírito Santo. Um homem se apresentou como responsável pelo estabelecimento e teria oferecido R$ 5 mil para os policiais não levarem ele para a delegacia. Com isso, o acusado acabou recebendo voz de prisão.

Os suspeitos foram conduzidos para a 76ªDP (Niterói), onde permanecem presos.