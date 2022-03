Caio Telles Guimarães, de 20 anos, foi preso por um crime que a família diz que ele não cometeu - Divulgação

Caio Telles Guimarães, de 20 anos, foi preso por um crime que a família diz que ele não cometeuDivulgação

Rio - A defesa do jovem Caio Telles Guimaraes, de 20 anos, vai solicitar a revogação da prisão dele na segunda-feira (7), apresentando no processo as imagens da câmera de segurança e o sinal do GPS do celular. Caio foi preso no dia 22 de fevereiro suspeito de roubar uma moto no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio , às 13h, no entanto, as imagens da câmera de uma residência localizada na frente da sua casa mostram que ele saiu às 13h30.

Por este motivo, a defesa de Caio, representada pelo advogado Douglas de Assis, acredita que a ordem cronológica dos fatos pode ser determinante para a investigação. O preso será transferido, neste sábado, do presídio de Benfica para o presídio Evaristo de Moraes. "A transferência é uma movimentação normal porque onde ele estava só fica quem tem prisão temporária, os demais vão para outros presídios", explica a defesa.



Polícia prende jovem suspeito de roubar moto em São Gonçalo, mas câmera de segurança mostra que no momento do crime o jovem estava em casa.

De acordo com as investigações da 74ª DP (Alcântara), os agentes do São Gonçalo Presente, responsáveis pela prisão, também encontraram imagens no celular de Caio onde ele e um outro indivíduo apareciam com uma arma de air soft na cor vermelha e preta. Em acesso aos depoimentos das vítimas do roubo, é citado a presença de uma arma vermelha e preta no momento do crime, no entanto, o armamento não foi localizado com Caio e nem posteriormente.

Diante deste fato, o segundo homem, identificado como Maycon, foi localizado e levado à delegacia, mas as vítimas confirmaram que ele não estava envolvido no crime. De acordo com o advogado de Caio, as imagens encontradas no celular do seu cliente são antigas e que a arma não pertence a ele. Este foi um dos elementos que motivou a prisão preventiva de Caio.