Baianas da Portela durante o desfile de 2020. Escola de Madureira vai abrir temporada de ensaios na Sapucaí - Léo Cordeiro/Divulgação

Publicado 07/03/2022 20:01 | Atualizado 08/03/2022 07:22

Rio - Os ensaios técnicos gerais das escolas de samba na Marquês de Sapucaí já têm data para começar. De acordo com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, neste domingo, dia 13, já ensaiam: Imperatriz, São Clemente e Portela. O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o uso de máscara deixou de ser obrigatório no município. Com a decisão da Prefeitura da cidade, o Rio se tornou a primeira capital do país a tomar a medida. "Foi uma decisão acertadíssima que está dando garantia aos ensaios técnicos. Agradeço ao prefeito (Eduardo Paes), em nome da Liesa, por isso. Depois de dois anos de pandemia, o povo está ansioso por este retorno", avaliou Perlingeiro.

Pela manhã, a prefeitura informou que não há restrições para a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba na Sapucaí. O desfile tem uma data agendada e não há nenhuma restrição para esse momento na cidade do Rio de Janeiro”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Ainda conforme o secretário, o item de proteção não será mais exigido, mas a pessoa pode optar por continuar usando: "Recomendamos que as pessoas que tenham comorbidade, os não vacinados, e com imunos supressão utilizem máscaras. Assim como as pessoas que estão com sintomas da doença".

Em seu perfil no Twitter, Eduardo Paes informou que o decreto com a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta tarde. "Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro. Quando atingirmos 70%na dose de reforço, acaba também o passaporte da vacinação", disse o prefeito na rede social.

Veja a ordem dos ensaios neste domingo, dia 13, com início às 20h30. Os ensaios vão ocorrer por cinco semanas, conforme Perlingeiro.

Imperatriz

São Clemente

Portela