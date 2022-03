Karine Santos - CEO da Wakanda - Divulgação

Karine Santos - CEO da WakandaDivulgação

Publicado 08/03/2022 07:00

Rio - A produtora de eventos Transformação Digital realiza, a partir de hoje, o 'Carreiras da Nossa Geração', evento gratuito com apoio dos jornais O DIA e Meia Hora, que reúne personalidades do mercado de inovação e empreendedorismo para debater quais são as novas perspectivas para o campo profissional brasileiro.



O principal público esperado para o Carreiras são jovens e adolescentes que estão em uma das fases decisivas na escolha da profissão e também adultos que querem trocar de carreira, entendendo as dificuldades dos setores e conhecendo os cursos que terão maior empregabilidade no mercado.



Algumas carreiras que há alguns anos eram sinônimo de prestígio, altos salários e garantia de empregabilidade já estão passando por grandes mudanças e incorporando até mesmo o uso de Inteligência Artificial no dia a dia. Já as profissões do futuro, que vão nascer a partir das demandas tecnológicas do mercado, exigirão habilidades que hoje são consideradas nichadas, como o domínio das diferentes áreas de programação.



O evento vai até quinta-feira, sempre online, com cerca de 40 horas de conteúdo exclusivo e mais de 50 especialistas em carreiras digitais. Entre os principais nomes estão Kondzilla - empresário, influencer e youtuber; Tatiana Santarelli - CEO do Team Hub; Karine Santos - CEO da Wakanda; João Clark - diretor de Marketing da Ifood; Nicolle Merhy - a gamer Cherry Gummns - , e Mônica Hauck, founder e CEO da Sólides. Para além da discussão sobre as carreiras, o foco do evento é inovar a perspectiva que os jovens e adolescentes têm sobre o mercado de trabalho.



Por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, a programação do primeiro dia terá debates sobre a importância do papel feminino em cargos de liderança. Também haverá um bate-papo sobre qual o verdadeiro gap de talentos nas carreiras de tecnologia. Amanhã, os temas que irão permear as discussões são sobre comportamentos: soft skills, empreendedorismo e crescimento de estágio e trainees. Ao longo da transmissão, vagas de emprego e estágio serão anunciadas ao vivo.





Carreiras da Nossa Geração

Evento gratuito em https://carreirasdanossageracao.com.br/.

De hoje a quinta-feira, das 19h às 21h30.