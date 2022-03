Rio de Janeiro tem tempo firme e temperaturas elevadas nesta terça-feira - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 08/03/2022 06:46

Rio - O tempo segue firme com céu azul e sem previsão de chuva no Rio de Janeiro nesta terça-feira (8). A atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável. A cobertura do céu irá variar entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação à segunda-feira, com mínima de 21°C e máxima de 38°C.

A previsão do Alerta Rio é de que o tempo permaneça firme, sem previsão de chuva para os próximos dias, até sábado.