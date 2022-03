Decisão sobre pedidos dos rodoviários deve sair após às 17h - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 07/03/2022 10:25 | Atualizado 07/03/2022 10:30

Rio - O Sindicato dos Rodoviários realiza nesta segunda-feira (7) uma assembleia geral com os motoristas que atuam no BRT para discutir o cancelamento das demissões por justa causa que ocorreram durante a greve no final de fevereiro , reajuste salarial e outras pendências exigidas pelos profissionais.Sebastião José, presidente do sindicato, afirmou que existe uma pendência que precisa ser resolvida antes da assembleia, que diz respeito às indenizações dos demitidos."Espero que até amanhã tudo esteja resolvido. Já sobre antecipar o aumento solicitado pela categoria, a empresa disse que vai aguardar o resultado do julgamento sobre o dissídio no TRT no próximo dia 24; se for favorável aos trabalhadores, eles afirmam que irão cumprir. Vale lembrar que o aumento salarial será para toda a categoria, e não apenas para os motoristas do BRT. Mas isso será discutido em uma nova assembleia que vamos convocar após o dia 24”, explicou.Além da antecipação do reajuste salarial, os funcionários também pedem melhoria nas condições de trabalho e a recuperação da frota de ônibus. A assembleia será dividida em dois turnos, o primeiro às 10h e o segundo às 14h30, no Terminal Olímpico, na Av. Salvador Allende, na Barra da Tijuca.No último dia 25, os motoristas paralisaram o funcionamento do transporte durante a madrugada e permaneceram assim por dias. Parte dos funcionários fez uma manifestação em frente a Garagem G2 do BRT em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para pedir melhores condições de trabalho, segurança e um reajuste nos salários. A greve foi suspensa após uma audiência virtual entre a Prefeitura e o Sindicato dos Rodoviários no (TRT) na tarde do dia 26.