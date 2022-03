Andrey Conceição dos Santos Galante - Reprodução Facebook

Publicado 07/03/2022 09:00 | Atualizado 07/03/2022 10:04

Rio - O corpo de Andrey Conceição dos Santos Galante será enterrado às 14h30, nesta segunda-feira, no Cemitério de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O adolescente, de 17 anos, estava numa festa para comemorar o fim do carnaval com os amigos do bairro e acabou baleado e morto pelo cabo da PM João Paulo Pereira da Costa. Um outro jovem, identificado como Lucas de Oliveira Vale, de 19 anos, também ficou ferido e segue internado no Hospital Municipal Pedro II.