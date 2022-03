A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o caso - Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o casoReprodução

Publicado 06/03/2022 13:32

Rio - Um jovem foi morto e outro ficou gravemente ferido, na madrugada deste domingo, após serem baleados por um policial militar durante uma festa na Rua das Flores, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, o PM João Paulo Pereira da Costa, lotado no 33º BPM (Angra dos Reis), socorreu as vítimas ao Hospital Municipal Pedro II e foi preso em flagrante na Delegacia de Homicídios após prestar depoimento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.



Segundo a PM, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi comunicada pela unidade de saúde sobre a entrada de dois jovens baleados, identificados como Andrey Conceição dos Santos Galante, de 17 anos, e Lucas de Oliveira Vale, de 18 anos. A direção do Hospital Municipal Pedro II informou que Lucas apresenta estado de saúde grave, e que Andrey não resistiu aos ferimentos e morreu.



Em depoimento, o PM disse à Polícia Civil que compareceu a um salão de festas, onde acontecia um evento privado, para "socorrer um amigo". Chegando ao local, ainda de acordo com o seu relato, João Paulo se identificou como policial e alguns participantes da festa teriam tentado tomar sua arma. Na tentativa de apartar a suposta confusão, o militar afirmou ter feito um disparo de alerta. Em seguida, ainda segundo ele, sua arma apresentou problemas e disparou sozinha, atingindo Lucas e Andrey. O policial informou ainda que socorreu as vítimas em seu carro e teve sua arma roubada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. O PM e outras testemunhas foram ouvidas na sede da unidade, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde o suspeito foi preso em flagrante.



A Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) conduziu João Paulo ao Hospital Central da Policia Militar para exames de corpo de delito e, posteriormente, ele foi encaminhando à Unidade Prisional da corporação, em Niterói.

Ainda não há informações sobre data e local do sepultamento de Andrey Conceição.