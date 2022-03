Operação contou com MPRJ, Polícia Militar Ambiental e Prefeitura do Rio - Divulgação

Operação contou com MPRJ, Polícia Militar Ambiental e Prefeitura do RioDivulgação

Publicado 09/03/2022 08:58 | Atualizado 09/03/2022 09:15

Rio - A Prefeitura do Rio, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Militar realizam uma operação conjunta, nesta quarta-feira (9), para demolir um depósito comercial em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Segundo o MPRJ, a construção pertence à loja Fluzão, fornecedora de material de construção para a milícia de Rio das Pedras.



A demolição se dá em uma área não edificante, onde foram construídas galerias e realizado o aterramento e estrangulamento de um canal para aumentar o terreno, onde foi construído o depósito da loja.

Confira:

fotogaleria



Participam da operação a Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano (GAECO/FT-OIS), a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) e o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CPAm). Participam da operação a Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano (GAECO/FT-OIS), a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) e o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CPAm).

Cúpula da milícia de Rio das Pedras foi presa

Os presos foram identificados como Fabiano Cordeiro, o “Mágico”, João Henrique Pedro da Silva, conhecido como “Pezão”, Rodrigo Bastos Moraes, o “Digão”, Daniel Crichigno, vulgo “Buiu”, Marcos Alves de Souza e Irlan Andrade dos Santos.