Planetário do Rio reabre após dois anos atividade de observação com telescópios às quartasPlanetário do Rio / Divulgação

Publicado 09/03/2022 13:33 | Atualizado 09/03/2022 13:35

Rio - O Planetário, na Gávea, Zona Sul do Rio, reabre nesta quarta-feira (9) a observação do céu com telescópio após dois anos suspensa. As visitas estão disponíveis durante às quartas-feiras às 19h, com entrada gratuita e distribuição de senhas por ordem de chegada. Serão 100 senhas distribuídas nos dias da atividade. Também é preciso confirmar as condições do tempo para o dia da observação, por conta de ser ao ar livre.



A atividade de contemplação no Planetário é uma das mais tradicionais do local. Ela inclui ver a Lua de perto, com a ajuda dos equipamentos especializados, assim como planetas, conglomerados de estrelas e nebulosas. A observação do céu no Planetário é uma das ações mais antigas da instituição e remonta aos tempos de sua inauguração, em 1970. Porém, foi interrompida em 2020 devido à pandemia de covid-19.

No local, astrônomos estarão presentes para tirar possíveis dúvidas dos visitantes. Aberta a todos os públicos, a observação é uma forma de aprender mais, na prática, sobre astronomia.