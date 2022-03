(Foto de arquivo) Polícia Militar realiza operação em comunidades da Zona Norte - Reprodução Twitter

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades da Palmeirinha, Saçu, Caixa D’Água, Faz Quem Quer, Congonha e Cajueiro.

Segundo a corporação, a ação tem objetivo de reprimir o crime organizado na região, além de prender criminosos. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Na madrugada deste domingo, três suspeitos foram baleados durante confronto com policiais militares, no Morro do Fubá, no bairro Campinho, Zona Norte do Rio . De acordo com a corporação, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área foram mobilizados para região, devido a confrontos entre grupos criminosos.

A PM disse que os policiais encontraram um carro colidido em um poste e com uma pessoa morta em seu interior.

Ainda na comunidade, as equipes se depararam com indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e ocorreu confronto. Após cessar fogo, três suspeitos foram encontrados feridos e houve apreensão de um fuzil, uma pistola, uma granada e um rádio comunicador. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Devido ao clima de tensão após o tiroteio no Morro do Fubá, o primeiro ensaio de rua que a Portela faria na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, foi transferido para a Estrada do Portela, em Oswaldo Cruz, por medida de segurança.