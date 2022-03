Três suspeitos são baleados durante tiroteio na Zona Norte do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 07/03/2022 07:27 | Atualizado 07/03/2022 07:39

Rio - Três suspeitos foram baleados durante confronto com policiais militares, neste domingo, no Morro do Fubá, no bairro Campinho, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área foram mobilizados para região, devido a confrontos entre grupos criminosos.

A PM disse que os policiais encontraram um carro colidido em um poste e com uma pessoa morta em seu interior.

Ainda na comunidade, as equipes se depararam com indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e ocorreu confronto. Após cessar fogo, três suspeitos foram encontrados feridos e houve apreensão de um fuzil, uma pistola, uma granada e um rádio comunicador. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios e 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Devido ao clima de tensão após o tiroteio no Morro do Fubá, o primeiro ensaio de rua que a Portela faria na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, foi transferido para a Estrada do Portela, em Oswaldo Cruz, por medida de segurança.